Źródło: Bloomberg

Bataliony obcych wojsk wysłane w celu zmniejszenia obaw przed inwazją - to nie brzmi jak zachęta do inwestycji. Jednak estoński przykład pokazuje, że ma to swój wymiar ekonomiczny. Przybycie posiłków NATO do krajów bałtyckich po wybuchu konfliktu na Ukrainie uspokoiło biznes.