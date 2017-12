Nasza pozycja – na tyle daleko od Słońca, by nie spłonąć, i na tyle blisko, by nie zamarznąć – nie jest wyjątkowa. Odkryliśmy już 6 tys. planet położonych w podobnej co Ziemia odległości od gwiazdy. Mamy wiele miejsc z podobnymi szansami do powstania i utrzymania życia - mówi w wywiadzie Artur Bartłomiej Chmielewski, polski naukowiec, pracownik Jet Propulsion Laboratory.