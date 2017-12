Kilka dni temu napisaliśmy, że w reprywatyzacyjny proceder - tym razem polegający na reaktywowaniu przedwojennych przedsiębiorstw, by zagarnąć należące dawniej do nich nieruchomości - uwikłanych było kilku najbogatszych Polaków. - Prokuratura zajmuje się sprawą przejęcia niezgodnie z prawem działki na warszawskiej Woli - potwierdził prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Chodzi o grunty na Ulrychowie - kilkadziesiąt hektarów. Obecnie stoi na nich galeria handlowa Wola Park, osiedle oraz budowana jest druga linia metra. Kiedyś był to majątek powstałych w 1805 r. zakładów ogrodniczych, przedsiębiorstwa będącego własnością rodziny Ulrichów. W 1945 r. grunty zostały znacjonalizowane. W latach 90. spółkę Ulrichów reaktywowali ludzie Ryszarda Krauzego. A ta odzyskała ziemię.

Poza śledczymi tematem zainteresowali się również członkowie komisji weryfikacyjnej. Jej przewodniczący Patryk Jaki mówi, że w przyszłym roku przeanalizowana zostanie zarówno sprawa opisana przez DGP, jak i kilka innych przypadków, gdy doszło do wskrzeszenia spółek na podstawie kolekcjonerskich papierów wartościowych i zwrotu im nieruchomości lub wypłaty odszkodowań. Na czym polegał proceder?

