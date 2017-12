Ten Square Games złożył prospekt do KNF, chce debiutować na GPW w 2018 r.



Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Ten Square Games złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i planuje zadebiutować na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w przyszłym roku, podała spółka.

"Wejście na giełdę to dla nas m.in. możliwość uzyskania rynkowej wyceny Ten Square Games. Wiele przykładów, również z sektora gier, udowadnia, że warszawska giełda to miejsce, gdzie dobre, rosnące spółki, są w stanie skutecznie budować wartość dla swoich akcjonariuszy. Dodatkowo, w naszej branży kluczowym czynnikiem determinującym sukces jest jakość oraz stabilność zespołu. Upublicznienie daje nam możliwość jeszcze silniejszego związania ze spółką kluczowych pracowników, którzy są lub mogą zostać jej akcjonariuszami" - powiedział prezes Maciej Popowicz, cytowany w komunikacie.

Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego NaszaKlasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego z sukcesem gry w modelu freetoplay). Od 2015 r. studio produkuje głównie gry na urządzenia mobilne, dystrybuowane w modelu F2P, nie zapominając przy tym o grach przeglądarkowych, które w dalszym ciągu generują istotne przepływy pieniężne, podano w materiale.

"Sukces platformy gier free-to-play na nk.pl udowodnił potencjał tego modelu dystrybucji gier. Doświadczenia tam zebrane wykorzystaliśmy w Ten Square Games. W ciągu 6 lat z małego studia staliśmy się globalnym graczem zatrudniającym 100 wysokiej klasy specjalistów. W tym czasie nasze produkcje zostały zarejestrowane 210 mln razy" - wskazał Popowicz.

Ten Square Games to producent i wydawca gier, w które grają miliony ludzi na całym świecie. Wśród nich najbardziej znane to

"Fishing Clash", "Let's Fish" ("Na ryby"), "Wild Hunt", czy "Let's Farm".

"Nasze największe sukcesy to produkcje takie, jak 'Let's Fish' oraz 'Fishing Clash'. Pierwszy tytuł to najpopularniejsza gra wędkarska na świecie, a jesienny debiut drugiej gry był dużym sukcesem i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem graczy. Został również wyróżniony przez zespół redakcyjny App Store, co świadczy o wysokiej jakości oraz znaczącym potencjale komercyjnym tego tytułu" - dodał wiceprezes Arkadiusz Pernal.

Ten Square Games wydało do tej pory ponad 160 gier (wliczając w to mniejsze produkcje), a łączna liczba ich pobrań na całym świecie przekroczyła 210 mln. Główne źródło przychodów grupy stanowią największe produkcje (jak "Fishing Clash" i "Let's Fish"). To rozbudowane gry o wysokim potencjale komercyjnym i długim okresie życia, monetyzowane głównie poprzez mechanizm mikropłatności. Coraz istotniejszą wagę w przychodach Grupy stanowią również mniejsze produkcje, które są monetyzowane wyłącznie poprzez reklamy, wskazano także.

"Istotnym elementem naszej działalności są rozbudowane narzędzia business intelligence, które wykorzystujemy zarówno na etapie tworzenia, jak i komercjalizacji gier. Dzięki temu zachowujemy stałą kontrolę nad efektywnością i rentownością projektów. Dzięki takiemu podejściu od samego początku działalności osiągaliśmy pozytywne wyniki finansowe" - podsumował Pernal.

Ten Square Games to producent i wydawca gier mobilnych i przeglądarkowych. Studio zostało założone w 2011 r. przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl).

