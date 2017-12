PlayWay szykuje na przyszły rok minimum pięć 'ważnych' premier gier



Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - PlayWay przygotowuje na przyszły rok minimum pięć "ważnych" premier gier, wynika ze słów prezesa Krzysztofa Kostowskiego. Spółka będzie kontynuować budowanie dużych "wishlist" (list życzeń graczy) dla gier grupy i aktywnie pozyskiwać kolejne zespoły deweloperskie. Będzie ponadto wspierać potencjalne giełdowe debiuty spółek, w które jest zaangażowana.



"Zarabiamy pieniądze na naszym modelu biznesowym i będziemy go kontynuować. Pokazaliśmy, że budowanie dużych 'wishlist' przekłada się na dobre efekty sprzedażowe i sądzę, że przekonaliśmy do tego wskaźnika inwestorów" - powiedział ISBnews Kostowski.



Według jego słów, "ważne" premiery PlayWay planowane w przyszłym roku to "Agony", "Phantom Doctrine", "House Flipper", "UBoot". Gra "Gold Rush", której premiera miała miejsce w mijającym roku, ma przynieść największe efekty w 2018 r.



"Car Mechanic", sztandarowa marka grupy, ma wishlist z 200 tys. graczy na Steam. Jak podał prezes, przyniosła ponad 10 mln zł w 4 miesiące według szacunków SteamSpy. Kolejnymi odmianami serii "Mechanic Simulator" będą Tank Mechanic Simulator i Space Mechanic.



Gra "Phantom Dotcrine" ma planowaną premierę na połowę 2018 r. Odpowiedzialne za grę jest studio Creative Forge, w które zaangażowany jest PlayWay.



Z kolei gra "Agony", której koszty oscylują na poziomie ok. 2,5 mln zł już w pierwszym dniu po premierze ma przynieść zwrot. Gra wyjdzie jednocześnie na PC i konsole. Aktualnie ma 160 tys. na "wishlist" i prezes PlayWay liczy na szybkie osiągnięcie poziomu 200 tys.



W przypadku "Gold Rush" Kostowski wskazał, że gra otrzymała promocję na kanałach Discovery i wskazał, że będą kolejne pola współpracy w medialnym gigantem.



Wśród kolejnych tytułów gra "UBoot" ma być dostępna w połowie 2018 r. Z kolei zespół Duality SA (PlayWay od niedawna jest tu zaangażowany kapitałowo) szykuje grę "Blood Child".



"PlayWay ma 28 spółek zależnych i niektóre podmioty mogą trafiać na giełdę. Postępujemy tak, jak chcą zespoły i jeśli giełda jest w strategii, to wspieramy tą drogę. Ponadto będziemy przyłączać kolejne spółki i zespoły" - stwierdził Kostowski.



Jedna z inwestycji PlayWay - ECC Games - liczy na wejście na NewConnect na początku 2018 roku.



PlayWay liczy również na dobre perspektywy na rynku chińskim, gdzie - jak podkreślił Kostowski - realizuje własnymi siłami strategię marketingową, którą wykorzystuje z powodzeniem na swoim dotychczasowych rynkach.



"Obecnie prowadzimy w Chinach ponad 100 kampanii marketingowych na platformach społecznościowych. W efekcie Chiny stały się już jednym z naszych kluczowych rynków" - podsumował prezes.

PlayWay S.A., który w październiku 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier.

Sebastian Gawłowski



(ISBnews)