Trzy oferty złożono w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C



Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Oferty w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C złożyło trzech oferentów: China Power Engineering Consulting Group Co., konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems S.A.S. oraz konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako, poinformowała Energa.

"Cena nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert w postępowaniu, jest tylko jednym z jego elementów. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ" - powiedział członek zarządu Elektrownia Ostrołęka Edward Siurnicki, cytowany w komunikacie.

Najniższą cenę zaoferowała China Power Engineering Consulting Group - 4,849 mld zł brutto. Konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems zaoferowało cenę 6,023 mld zł brutto; a Konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako - 9,591 mld zł brutto, podano także.

"Cieszy nas zainteresowanie budową nowej elektrowni, wpisanej w naszą strategię rozwoju potencjału wytwórczego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po ewaluacji ofert. Zależy nam na sprawnym wyłonieniu wykonawcy i rozpoczęciu kolejnego etapu prowadzącego do realizacji inwestycji, wspólnie z naszym partnerem - Eneą, która ma doświadczenie w budowie elektrowni. Realizacja tego bardzo ważnego przedsięwzięcia pozwoli na efektywne zastąpienie wyeksploatowanych mocy w Krajowym Systemie Energetycznym, przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego" - powiedział prezes Energii Daniel Obajtek, również cytowany w komunikacie.

Postępowanie prowadzi spółka Elektrownia Ostrołęka S.A., której akcjonariuszami są Energa i Enea. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę w wysokości 4,803 mld zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podano również.

"Wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych. Jest to inwestycja kluczowa dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego" - czytamy dalej.

Głównym założeniem budowy bloku energetycznego w Ostrołęce jest realizacja inwestycji rentownej, która zagwarantuje satysfakcjonującą stopę zwrotu dla akcjonariuszy. Projekt zakłada otwartość na udział inwestorów finansowych i funduszy inwestycyjnych, dodano.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)