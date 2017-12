W Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość podpisania umów o dofinansowanie projektów wzmacniających strategiczną infrastrukturę ochrony zdrowia. Oprócz Radziwiłła wzięli w niej udział wiceminister zdrowia Piotr Gryza i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

"Wszystkie umowy, które dzisiaj zostaną podpisane, razem warte są 250 mln zł. To naprawdę duży zastrzyk środków, które pozwolą zrealizować najważniejsze potrzeby przede wszystkim w dwóch obszarach: w ratownictwie medycznym (...) i drugi obszar to wyposażenie ośrodków o działaniu ponadregionalnym, które dzięki temu będą wychodzić naprzeciw rzeczywistym potrzebom mieszkańców" - powiedział dziennikarzom Radziwiłł.

Dodał, że wielospecjalistyczny szpital wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim podpisuje w czwartek dwie umowy. "Jedna umowa dotyczy sprzętu dla szpitalnego oddziału ratunkowego, a druga - akceleratora do radioterapii. Obie umowy są warte ponad 25 mln zł" - poinformował minister.

Podkreślił, że podpisane w czwartek umowy dotyczą także modernizacji i doposażenia klinik dziecięcych m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym w szpitalu Anny Mazowieckiej w Warszawie, w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Katowicach i w Wojskowym Szpitalu z Polikliniką w Krakowie.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, komentując publikację nowelizacji ustawy, która stopniowo zwiększa nakłady na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 roku, ocenił, że jest to "historyczna chwila". "To jest sytuacja zupełnie wyjątkowa" - powiedział w czwartek minister.

"W ferworze tych ostatnich wydarzeń politycznych być może nie wszyscy zauważyli, że została opublikowana nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana w skrócie ustawą 6 proc." - powiedział w czwartek szef resortu zdrowia na konferencji prasowej.

Jak podał, ustawa generuje w ciągu 10 lat wydatki na poziomie 547 mld zł, które mają wpłynąć do systemu służby zdrowia. "Jest to naprawdę historyczna chwila. Ci, którzy tego nie dostrzegają to albo nie chcą tego zobaczyć, albo też po prostu nie rozumieją, jak to wszystko działa. To jest naprawdę sytuacja zupełnie wyjątkowa" - zaznaczył Radziwiłł.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przewiduje, że nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo wzrastać do poziomu 6 proc. PKB w 2025 r. W przyszłym roku na zdrowie ma być przeznaczone nie mniej niż 4,67 proc. PKB.

