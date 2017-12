Maksymalnie 5 746,40 zł za metr kwadratowy będzie można przez najbliższe pół roku płacić za nowe mieszkanie w Gdańsku jeśli chce się skorzystać z dopłat w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Na rynku wtórnym kwota ta będzie odpowiednio niższa i wyniesie 4 701,60 zł za mkw. W porównaniu do kończącego się właśnie półrocza to spory wzrost, zmiana wyniesie 7,7 proc. Warto dodać, że w pozostałych lokalizacjach województwa pomorskiego wskaźnik ten wzrośnie jeszcze bardziej – w gminach sąsiadujących z Gdańskiem (a są to Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna i Żukowo) o 9,4 proc. (do 5 456,83 zł za mkw. nowego mieszkania i 4 464,68 zł za mkw. lokalu z drugiej ręki), a na pozostałym obszarze aż o 11,4 proc. (odpowiednio 5 167,25 zł i 4 227,75 zł).

Ile pieniędzy można dostać jako dopłatę?

Kwota dofinansowania jest zależna od wielkości kupowanego mieszkania oraz liczby dzieci w gospodarstwie domowym kupujących, nie ma zaś znaczenia cena nieruchomości, pod warunkiem oczywiście, że mieści się ona w limicie wyznaczonym dla danego obszaru. Im mieszkanie większe, tym kwota dopłaty wyższa, podobnie z liczbą dzieci. Bezdzietni dostaną w Gdańsku maksymalnie 26,1 tys. zł, kredytobiorcy z jednym dzieckiem 39,2 tys. zł, z dwójką 52,2 tys. zł, a rodziny wielodzietne (co najmniej trójka dzieci) nabywające mieszkanie o powierzchni 65 mkw. lub większej otrzymają do 101,9 tys. zł. Dzięki podwyżce stawek, Gdańsk jest trzecim miastem w Polsce (oprócz niego są to Poznań i Warszawa), w którym kwota dopłaty może przekroczyć 100 tys. zł.

