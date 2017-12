GDDKiA przypomina, że W 2017 roku zostało udostępnionych kierowcom 340,9 km dróg krajowych.

Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że w postępowaniach przetargowych są 53 odcinki o łącznej długości 727 km. W realizacji jest 1292,5 km nowych dróg, w tym drogi betonowe stanowią 430,4 km (33,3 proc.), a drogi asfaltowe stanowią 860,6 km (66,7 proc.)

"W 2017 roku (do 22 grudnia) GDDKiA podpisała 28 umów na roboty budowlane łącznie na 272,6 km o wartości ok. 6,2 mld zł przy zakładanych kosztorysach ok. 8,2 mld zł - co daje oszczędności na kwotę blisko 2 mld zł" - napisano w komunikacie.

Obecnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy 3421,7 km (1627,3 km autostrad i 1794,4 km dróg ekspresowych) z czego długość dróg krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi 17 650 km, a długość dróg krajowych we wszystkich zarządach wynosi 19 340 km.(PAP)

autorzy: Mariusz Polit, Łukasz Pawłowski

edytor: Jacek Ensztein