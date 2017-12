Na koniec dnia WIG 20 osiągnął poziom 2.480,25 pkt. WIG wzrósł o 0,2 proc. do 64.053 pkt. Grupujący spółki o średniej kapitalizacji mWIG 40 zwyżkował o 0,5 proc. do 4.849 pkt., a wskaźnik małych spółek, sWIG 80, zyskał 1,4 proc. do 14.527 pkt. sWIG 80 po czwartkowej sesji osiągnął najwyższy poziom od połowy października.

Obroty na czwartkowej sesji wyniosły 768 mln zł. Na zamknięciu notowań na GPW łącznie wzrosły kursy 245 spółek, a 106 spadły.

Lekkie spadki indeksów miały miejsce o godz. 17 na większości najważniejszych giełd Europy - brytyjski FTSE spadał o 0,05 proc., niemiecki DAX zniżkował o 0,26 proc., a francuski CAC 40 o 0,27 proc.

Podczas zamknięcia notowań na GPW amerykański indeks S&P 500 zyskiwał 0,07 proc., a Nasdaq Composite rósł o 0,1 proc.

Wśród największych spółek na warszawskiej giełdzie najmocniej spadł kurs PKN Orlen (- 3,2 proc.) Po czwartkowej sesji wycena spółki spadła do poziomu z ubiegłego czwartku. Zniżki przekraczające 2 proc. miały w czwartek miejsce w przypadku kursów mBanku i PGNiG.

Najwyższy wzrost w WIG 20, o 3,2 proc., zanotowało PZU. Był to pierwszy wzrost kursu ubezpieczeniowej grupy od sześciu sesji.

O 1,6 proc. wzrosła w czwartek giełdowa wycena Energi. W przetargu na budowę bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 1.000 MW zostały złożone trzy oferty - poinformował PAP Biznes rzecznik prasowy Energi Adam Kasprzyk. Najniższą ofertę o wartości 4,849 mld zł złożyła China Power Engineering, najwyższą konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Rafako za 9,591 mld zł. Kurs Polimeksu wzrósł w czwartek o 6,1 proc.(prawie najmocniej w mWIG 40, po Medicalgorithmics), a Rafako o 3,3 proc.

O 3,4 proc. spadł kurs Pfleiderer Group. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał za udział w zakazanym porozumieniu producentów płyt do produkcji mebli Pfleiderer Group kwotą 15,96 mln zł, a jego spółkę zależną Pfleiderer Wieruszów kwotą 19,8 mln zł. Według UOKiK, producenci płyt uzgadniali ceny lub wymieniali się informacjami poufnymi dotyczącymi cen, dat wprowadzania podwyżek oraz wielkości sprzedaży płyt wiórowych i pilśniowych wobec dwóch kategorii odbiorców – odbiorców przemysłowych (np. producentów mebli) i odbiorców hurtowych, zajmujących się dalszą odsprzedażą płyt. Porozumienie miało miejsce w latach 2008-2011.

Jeden z najwyższych wzrostów na szerokim rynku, o prawie 13 proc., zanotowała Eko Export. Spółka sprzedała wszystkie posiadane udziały w dwóch spółkach z Republiki Kazachstanu: Eko Microspheres Almaty i Ekibastuz Microspheres KZ - poinformowała Eko Export w komunikacie, opublikowanym w środę wieczorem. Firma nie podała kwoty, za jaką sprzedała te udziały.

Kurs akcji spółki Tower Investments, czwartkowego debiutanta na GPW, wzrósł na zamknięciu o 4,75 proc. do 50,33 zł. Notowania PDA wzrosły o 3,33 proc. do 46,5 zł. Spółka specjalizuje się w obsłudze deweloperskiej sieci handlowo-usługowych w zakresie pozyskiwania nieruchomości, obsługi procesów administracyjnych oraz realizacji obiektów "pod klucz". (PAP Biznes)