USA: Trump zarzuca Chinom dostarczanie ropy Korei Płn. mimo sankcji ONZ

Źródło: PAP

Prezydent Donald Trump napisał w czwartek na Twitterze, że jest "bardzo rozczarowany" tym, iż Chiny pozwalają na to, by do Korei Północnej docierała ropa naftowa. Ograniczenie dostaw ropy to jedna z sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec Pjongjangu.