"Ostatnie 12 miesięcy upłynęło w pozytywnych nastrojach na rynkach finansowych. Na najważniejszych rynkach akcji indeksy zanotowały dwucyfrowe stopy zwrotu. Również polscy inwestorzy, posiadający polskie akcje, ostatni rok mogą uznać za udany" - powiedział ISBnews Majkowski.



Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o ok. 24%. Jednak warto zwrócić uwagę, że zwyżki obejmowały głównie największe spółki zgromadzone w WIG20. Indeks ten wzrósł o ponad 26%, natomiast indeks obejmujący spółki o mniejszej kapitalizacji - sWIG80 - wzrósł jedynie o ok. 2%.



"Tak duża dysproporcja pomiędzy wspomnianymi indeksami nie miała miejsca od wielu lat. Mając ten fakt na uwadze, a także spoglądając na fundamenty oraz w wielu przypadkach atrakcyjne poziomy wycen wydaje się, że w najbliższych miesiącach to małe spółki mogą być atrakcyjną okazją inwestycyjną" - dodał analityk Esaliens TFI.



"Dodatkowo, patrząc na obecną fazę cyklu gospodarczego (niskie stopy procentowe, poprawiająca się sytuacja gospodarcza oraz zyskowność spółek), wydaje się, że to właśnie akcje będą dobrym kierunkiem inwestycyjnym" - podsumował Majkowski.