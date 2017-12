Kurs PDA Grupy R22 wzrósł o 1,6% na debiucie na rynku głównym GPW



Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Prawa do akcji spółki R22 zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs PDA wzrósł o 1,6% wobec ceny odniesienia i wyniósł 17,78 zł. Na akcjach spółki nie odnotowano jeszcze transakcji.

Kilka minut po 9-ej za PDA płacono 18,29 zł, po wzroście o 4,51%.

21 grudnia br. R22 przydzieliła wszystkie 5 201 596 akcji zwykłych, oferowanych w ramach oferty publicznej, w tym 1 701 596 akcji zwykłych na okaziciela oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających. Cena emisyjna akcji została ustalona na 17,5 zł za sztukę.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta.

(ISBnews)