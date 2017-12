MCI.EuroVentures kupił węgierską spółkę Netrisk za 56,5 mln euro



Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - MCI.EuroVentures, fundusz z grupy MCI, kupił węgierskiego lidera rynku insurtech - spółkę Netrisk, poinformowało MCI. Wartość współfinansowanej przez Mezzanine Management i Bank Gospodarstwa Krajowego transakcji wyniosła 56,5 mln euro.

"Sprzedającym Netrisk jest fundusz Enterprise Investors, który był w nią zaangażowany od 2010 roku. Po tej transakcji fundusze z Grupy MCI posiadają ok. 500 mln zł aktywów związanych z sektorem fintech/insurtech; jest to jeden z trzech największych obszarów ekspozycji funduszy, obok infrastruktury internetowej i e-commerce" - czytamy w komunikacie.

Netrisk to wiodący na Węgrzech broker ubezpieczeniowy w kanale online. Węgierski rynek ubezpieczeń wyceniany jest na ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 20% przypada na sektor online. Netrisk jest jego liderem, odpowiadającym za ok. 30% tego obszaru, podano także.

"Netrisk jest wiodącym brokerem ubezpieczeniowym w kanale online w modelu one-stop-shop, z potencjałem do dalszego dynamicznego wzrostu. Impulsami dla jego rozwoju będą zarówno sprzyjające warunki rynkowe, przenoszenie przyzwyczajeń zakupowych konsumentów do online'u jak i kompetencje spółki na rynku ubezpieczeń. Nasz fundusz, bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu w rozwoju spółek cyfrowych, będzie aktywnie wspierać budowę wartości Netriska. Spółka już teraz jest rozpoznawalną na Węgrzech marką, z lojalną bazą klientów" - powiedział partner odpowiedzialny za inwestycję z ramienia MCI Krzysztof Konopiński, cytowany w materiale.

"Netrisk jest nie tylko liderem na dynamicznie rosnącym rynku dystrybucji produktów ubezpieczeniowych (OC, AC, ubezpieczenia nieruchomości i ubezpieczenia podróżne) w kanale online na Węgrzech. Spółka zbudowała również marketplace produktów bankowych oraz ofert telekomów i w dalszym rozwoju tych segmentów widzimy duży potencjał. Co więcej, Węgry są pod względem dystrybucji ubezpieczeń w kanale online jednym z najbardziej rozwiniętych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego na bazie doświadczeń spółki chcielibyśmy zbudować lidera tego segmentu w regionie" - dodał partner inwestycyjny odpowiedzialny za inwestycje w segmencie fintech w Grupie MCI Łukasz Wierdak.

Netrisk jest 7. spółką z segmentu fintech/insurtech w portfelach funduszy z grupy MCI i drugim internetowym brokerem produktów ubezpieczeniowych. W 2015 r. poprzez inwestycję funduszu Internet Ventures, MCI stało się udziałowcem mfind - jednej z największych porównywarek ubezpieczeń w Polsce. W portfelu MCI są również takie spółki jak: Marketinvoice, iZettle, Dotpay/eCard, Azimo i NaviExpert, przypomniano.

"Najnowsza inwestycja jest potwierdzeniem strategii MCI.EuroVentures, który chce nabywać pakiety kontrolne w dojrzałych spółkach związanych z gospodarką cyfrową, z EBITDA 2-25 mln euro. Geograficznie w inwestowaniu zamierza skoncentrować się na regionie Europy Środkowo-Wschodniej" - podsumowano.

MCI Capital (dawniej MCI Management) działa w obszarze private equity we Wschodzącej Europie. Fundusz specjalizuje się w procesach transformacji cyfrowej, inwestując w czyste modele internetowe (tzw. pure players), spółki przenoszące model biznesowy z tradycyjnej do cyfrowej gospodarki oraz spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej. Od 2001 r. notowany na GPW.

(ISBnews)