O skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Rzeszowie poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa. Śledztwo dotyczące afery podkarpackiej prowadzi śląski wydział PK.

Oskarżeni to Zygmunt P., który jest bratem byłego asystenta byłego posła PSL Jana Burego oraz Tadeusz Ch., który pełnił funkcję kierownika Działu Kontroli Podatkowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie.

Zygmuntowi P. prokuratura zarzuciła, że w celu uzyskania przez jedną z podkarpackich spółek od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ponad 2 mln zł dotacji tworzył poświadczającą nieprawdę i nierzetelną dokumentację „dotyczącą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego”.

Według prokuratury, przedkładając te dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego P. wprowadził w błąd pracowników urzędu i doprowadził tę instytucję finansującą do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 1,4 mln zł.

P. został też oskarżony o usiłowanie oszustwa na blisko 600 tys. zł. Do wypłaty tych ostatnich środków jednak nie doszło, ponieważ wszczęto kontrolę. Jej skutkiem była uchwała zarządu województwa podkarpackiego o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie, na mocy której wypłacane były pieniądze. Przestępcze działania trwały od końca marca 2012 roku do grudnia 2014 r. – podała PK.

Z kolei Tadeusz Ch. został oskarżony o przekroczenie uprawnień kierownika w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie - poprzez sporządzenie w ramach kontroli podatkowej wyjaśnień dla kontrolowanej spółki z Rzeszowa.

„Podjął on także działania i decyzję o odmowie wszczęcia przeprowadzenia rozszerzonej kontroli tej spółki, o którą wnioskowali podlegli mu pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie” - podała prokuratura. Według niej oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez jedną z rzeszowskich spółek w postaci uchylenia się od opodatkowania do budżetu państwa należnego podatku od towarów i usług w kwocie blisko 300 tys. zł. Do popełnienia tego przestępstwa doszło, według ustaleń prokuratury, w kwietniu 2013 r.

Katowickie śledztwo toczy się od listopada 2013 r. po zawiadomieniu złożonym przez CBA. Początkowo wszczęto je pod kątem nadużycia uprawnień przez członków zarządu Elektrowni Kozienice i funkcjonariuszy publicznych w związku z postępowaniem przetargowym. Postępowanie ma jednak znacznie szerszy zakres. Do Katowic trafiły też niektóre wątki z postępowania toczącego się wcześniej w Warszawie.

Zarzuty w tym śledztwie usłyszało już ponad 20 osób. Są wśród nich m.in. b. poseł i b. szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury, b. szefowie rzeszowskich prokuratur oraz podkarpacki biznesmen z branży paliwowej Marian D. Pod koniec września br. CBA poinformowało o zatrzymaniu pod zarzutem korupcji b. prezesa i b. wiceprezesa Rafinerii Jasło oraz byłego kierownika działu w rafinerii.

Część wątków zakończyło się już skierowanymi do sądu aktami oskarżenia. Wiosną br. prokuratura oskarżyła b. prokurator apelacyjną z Rzeszowa Annę H. Kobiecie zarzucono popełnienie sześciu przestępstw, m.in. korupcję i przekroczenie uprawnień.

B. funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, a potem Urzędu Ochrony Państwa Janusz W. został oskarżony m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych, płatną protekcję i pranie brudnych pieniędzy.

W innym wątku we wrześniu br. PK oskarżyła prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, Burego oraz kontrolera w rzeszowskiej delegaturze NIK o przestępstwa nadużycia władzy przy obsadzaniu stanowisk w Izbie. Żaden z nich nie przyznał się do zarzucanych czynów.

Jak wcześniej podawała prokuratura, podstawą formułowanych wobec podejrzanych zarzutów są m.in. zeznania świadków, wyjaśnienia innych podejrzanych, a także treść zarejestrowanych rozmów telefonicznych.

