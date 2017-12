R22 prowadzi rozmowy ws. kolejnych trzech przejęć w segmencie hostingowym



Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - R22 pracuje nad trzema kolejnymi przejęciami w segmencie hostingowym, poinformował prezes Jakub Dwernicki

"Dokonujemy coraz większych przejęć i zamierzamy ten trend kontynuować. Prowadzimy obecnie rozmowy z biznesami, które są komplementarne z naszymi usługami" - powiedział Dwernicki dziennikarzom podczas debiutu spółki na GPW.

Według jego słów, grupa ma trzy kolejne tematy do przejęcia w segmencie hostingu, a potencjalne decyzje mogą zapaść w perspektywie kwartału.

Wczoraj grupa poinformowała o umowie inwestycyjnej przejęcia 100% Kei.pl.

Prezes R22 zaznaczył, że grupa będzie dążyć do utrzymywania relacji dług netto/EBITDA w okolicach 2x.

Dodał ponadto, że jednocześnie grupa będzie dążyć do "poukładania" rozbudowanego w efekcie fuzji i przejęć biznesu.

W skład Grupy R22 wchodzą firmy oferujące: usługi hostingowe i sprzedaż domen realizowane przez Grupę H88 - lidera rynku krajowego pod względem przyrostu sprzedaży domen oraz usług hostingowych, posiadającą ponad 160 tys. obsługiwanych klientów i ponad 240 tys. domen, działalność w tym segmencie realizowana jest w ramach marek: Hekko.pl, Super-Host.pl, Biznes-Host.pl, Domeny.pl, Ogicom.pl, Active24.pl,Linuxpl.com i Futurehost.pl; usługi omnichannel communication automatyzujące komunikację elektroniczną z odbiorcami, realizowane przez Grupę Vercom, która jest liderem na polskim rynku w kategorii platform obejmujących automatyzację wysyłki zarówno e-mail jak i SMS, działalność w tym segmencie realizowana jest w ramach marek: EmailLabs, RedLink, SerwerSms.pl, EmailHeroes, CloudSender, SMSLabs; usługi telekomunikacyjne realizowane przez Grupę Oxylion – krajowego lidera w zakresie dostawy usługi VoIP w segmencie B2B.

Segment omnichannel prezes R22 określił jako najszybciej rosnący i wskazał że grupa ostrożnie go analizuje w kontekście ewentualnych akwizycji. Z kolei w jego ocenie aktywa telekomunikacyjne grupy generują 5 mln zł gotówki rocznie i dają synergie z innymi segmentami rzędu 1 mln rocznie, więc nie ma planów ich zbycia.

Dwernicki nie wykluczył ponadto obligacji jako ciekawego kierunku finansowania strategii, a także emisji akcji w dalszej przyszłości, ale w sytuacji gdyby grupa miała w perspektywie duże przejęcie, rzędu min. 100 mln zł.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta.

(ISBnews)