Empik kupił większościowy pakiet akcji serwisu E-Muzyka

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Empik zawarł z Bookzz Holdings Ltd umowę na zakup większościowego pakietu akcji serwisu E-Muzyka, poinformowała spółka. W wyniku transakcji Empik dysponuje 80,25% akcji w spółce E-Muzyka.

"Jest to techniczna transakcja będąca wynikiem porządkowania aktywów pozostałych po funduszu Empik Media & Fashion. Spółka Empik nie ma w tym momencie zamiaru zwiększania zaangażowania" - powiedziała prezes Ewa Szmidt-Belcarz, cytowana w komunikacie.

Spółka E-Muzyka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji muzyki w formie plików cyfrowych (całych utworów bądź fragmentów), podano również.

Grupa Empik to największa sieć sprzedaży produktów kultury i rozrywki w Polsce i lider w kategoriach wydawniczych (książka, muzyka, film).

(ISBnews)