Konsorcjum z Rafako ma umowę na bloki parowe w Indonezji wartą ok. 850 mln zł



Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - ZKonsorcjum z udziałem Rafako i firmy PT. Rekayasa Industri z siedzibą w Indonezji (lider) podpisało warunkową umowę związaną z postępowaniem przetargowym w przedmiocie "Budowa dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW)" w Indonezji, podała spółka. Łączna wartość umowy to ok. 850 mln zł netto, w tym udział Rafako - ok. 295 mln zł.

"Wartość umowy konsorcjum wynosi łącznie 70 275 000 euro oraz 18 855 000 USD oraz 1 590 700 000 000 IDR (łącznie ok. 850 300 000 zł netto), w tym wartość wynagrodzenia zastrzeżonego dla spółki to 70 275 000 euro (tj. około 295 000 000 zł) netto, co stanowi około 35% wartości umowy konsorcjum. Termin realizacji to: 36 miesięcy dla Bloku I oraz 39 miesięcy dla Bloku II" - czytamy w komunikacie.

Elementem umowy jest pakiet finansowania zamawiającego, który został przygotowany w oparciu o podmioty z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Bank Gospodarstwa Krajowego), podano także.

"Wejście w życie umowy nastąpi po spełnieniu niniejszych warunków zawieszających:

(i) po potwierdzeniu przez zamawiającego przekazania terenu budowy, oraz

(ii) po wejściu w życie umowy kredytowej (pakietu finansowania)" - czytamy dalej.

W sierpniu br. Rafako podało, że oferta konsorcjum z jego udziałem oraz PT. Rekayasa Industri (lider) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji na wyspie Lombok.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)