NFOŚiGW i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisały już umowę dotyczącą realizacji programu.



"W zakorkowanych centrach miast problemem jest duże stężenie spalin emitowanych przez transport. Elektromobilność ma szansę przyczynić się do zniwelowania tych zanieczyszczeń oraz zmniejszenia hałasu" - powiedział wiceminister Paweł Sałek, cytowany w komunikacie.



Dzięki dofinansowaniu w latach 2019-2023 miasta partnerskie będą mogły kupić blisko 1000 takich pojazdów oraz zapewnić infrastrukturę do ich ładowania. Budżet przewidziany na realizację przedsięwzięć wynosi do 2,2 mld zł, dodano.



Celem Programu BTP jest opracowanie innowacyjnego autobusu bezemisyjnego i zakup opracowanego prototypu przez miasta, które zawarły porozumienie z NCBiR (obecnie jest 27 miast partnerskich).

