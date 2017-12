Gaz-System zakończył przewiert pod rzeką San gazociągu Hermanowice-Strachocina



Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Gaz-System zakończył przewiert pod rzeką San będący częścią inwestycji gazociągu Hermanowice-Strachocina - dzięki niemu udało się położyć pod dnem rzeki ok.1 km gazociągu, podała firma.

"Mieliśmy tu do czynienia z jednym z najdłuższych tego typu przewiertów w Polsce, dodatkowo wierconym w skale. Z tego też względu przewiert HDD pod rzeką San stanowił jedno z największych wyzwań przy budowie całego gazociągu" - powiedział dyrektor oddziału Gaz-Systemu w Tarnowie Krystian Liszka, cytowany w komunikacie.

Inwestycja Hermanowice-Strachocina stanowi element wschodniej nitki Korytarza Gazowego Północ-Południe. Licząca ok. 72 km trasa gazociągu przebiegać będzie przez gminy województwa podkarpackiego: Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Dydnia i Sanok. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2019 r.

"Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz modernizacja i rozbudowa systemu przesyłowego w rejonie południowo-wschodniej Polski. Inwestycja ma duże znaczenie w kontekście planowanej budowy nowego gazociągu Polska-Ukraina, który przebiegać ma pomiędzy węzłem Hermanowice po stronie polskiej a węzłem Bliche Volytsia po stronie ukraińskiej. Wynoszące ponad 110 mln zł dofinasowanie na realizację tej inwestycji uzyskano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - podano również w komunikacie.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)