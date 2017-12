Kwieciński z MR: Rozdysponujemy ok. 52% dostępnych funduszy UE do końca br.



Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju ocenia, że na koniec 2017 r. obejmie umowami dofinansowania ok. 52% wszystkich środków unijnych dostępnych dla Polski w obecnej perspektywie finansowej UE, przekraczając tym samym cel wyznaczony wcześniej na poziomie 50%, poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

"Pełne dane będziemy mieli dopiero w przyszłym roku i to nawet nie na samym początku, ale spodziewam się, że to powinno być gdzieś na poziomie ok. 52%" - powiedział Kwieciński dziennikarzom.

Dodał przy tym, że na poziomie programów krajowych będzie "nadwykonanie" planu, natomiast w regionach będzie "znacząco" poniżej 50% alokacji. Pokreślił, że dobre tempo zawierania umów w programach krajowych kompensuje opóźnienia w województwach.

"W płatnościach też jest całkiem nieźle. Jesteśmy bardzo bliscy celu. Cel ten był na poziomie ok. 13% całej perspektywy, a kwotowo 55 mld zł narastająco. Widzimy, że ten plan w wydatkach certyfikowanych (czyli potwierdzonych) na poziomie [programów] krajowych uda się nawet z nadwyżką, niestety na poziomie regionalnym będzie dużo, dużo niżej. Będzie na poziomie mniej-więcej '50% plus' tego, co jako rząd założyliśmy dla regionów i 70-80% tego, co same regiony założyły" - powiedział także wiceminister.

Mimo to - według Kwiecińskiego - Polska i tak "będzie jednym z liderów wykorzystania funduszy pod względem płatności".

W połowie grudnia Kwieciński informował, że Ministerstwo Rozwoju "jest pewne", iż do końca 2017 r. osiągnie cel zakładający objęcie umowami dofinansowania połowy wszystkich środków unijnych dostępnych dla Polski w obecnej perspektywie finansowej UE.



(ISBnews)