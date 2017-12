"Myślę, że wzrost gospodarczy w IV kwartale tego roku będzie zbliżony do tego, który obserwowaliśmy w III kwartale - pomimo wysokiej bazy, która była w zeszłym roku. (...) Na to wskazuje sytuacja wśród konsumentów, którzy niewątpliwie są bardzo pozytywnie nastawienie do tego, co się dzieje na rynku" - powiedział Kwieciński.

"Sytuacja w eksporcie, gdzie eksport nam bardzo szybko rośnie. (...) Bardzo wyraźnie ruszyły inwestycje, szczególnie inwestycje publiczne. W listopadzie i w grudniu mieliśmy potężny finisz, więc ten bodziec inwestycyjny w IV kwartale powinien być jeszcze bardziej znaczący, niż w III kwartale" - dodał wiceminister.

Kwieciński spodziewa się wzrostu inwestycji w IV kwartale na poziomie 5-6 proc. "W całym roku powinno nam to dać wzrost inwestycji około 3 proc., czyli tyle, ile zakładaliśmy" - powiedział(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Dorota Skrobisz