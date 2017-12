Podpisano umowę na projekt modernizacji linii kolejowej Ełk-Trakiszki; koszt budowy to nawet 3 mld zł (opis)

Źródło: PAP

Krótsze podróże oraz sprawny przejazd pociągów towarowych na trasie Rail Baltica - to efekt podpisanej w piątek umowy na projekt modernizacji linii kolejowej Ełk-Trakiszki. Trasa zostanie przebudowana do 2025 roku, koszt to 1,7 do 3 mld zł, w zależności od wybranego wariantu.