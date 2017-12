Wcześniej planowano, że roboty budowlane zakończą się pod koniec 2017 r., a do końca I kwartału 2018 r. przeprawa po przeprowadzeniu procedury odbiorowej (m.in. próbach obciążeniowych) będzie przekazana do użytku.

Most na Wyspę Sobieszewską buduje od stycznia tego roku polsko-czeskie konsorcjum firm Metrostav (lider) wraz z Vistalem Gdynia i Vistalem Infrastructure. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gdańsk, a całość nadzoruje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Opóźnienia w budowie wynikają z kłopotów finansowych jednego z wykonawców, firmy Vistal Gdynia.

W piątek Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) poinformowała, że z wykonawcą robót, konsorcjum firm: Metrostav a.s. (lider) oraz Vistal Gdynia S.A. i Vistal Infrastructure sp. z o.o. z Gdyni (partnerzy) podpisała aneks wydłużający termin realizacji robót do 30 kwietnia 2018 roku. Wcześniejsza umowa termin zakończenia robót określała na koniec bieżącego roku. „Jeśli prace przebiegać będą zgodnie z założeniami, nowy most zostanie oddany do użytku w czerwcu 2018 r.” - poinformowano.

DRMG wyjaśniła, że bez opóźnień realizowana jest budowa infrastruktury zewnętrznej przeprawy, czyli drogowej oraz sieciowo-instalacyjnej oraz prace związane z budową sterowni odpowiedzialnej za obsługę mostu.

Natomiast na ok. 70 proc. zaawansowania prac oceniany jest „najważniejszy i zarazem najtrudniejszy etap inwestycji obejmujący prace prowadzone na wodzie”. Chodzi m.in. o wykonanie podpór stałych oraz komór zawierających elementy hydrauliczne, które są odpowiedzialne za podnoszenie części ruchomych mostu.

„Najtrudniejszym technologicznie etapem jest budowa dwóch komór usytuowanych na torze wodnym. Na nich będą osadzone sterowniki i siłowniki hydrauliczne odpowiedzialne za poruszanie elementami ruchomymi mostu” – podaje DRMG. Poinformowano, że w najbliższym czasie wylane mają zostać ściany komory. Dyrekcja przewiduje, że montaż komór zakończy się pod koniec lutego i wówczas konstrukcja mostu gotowa będzie do posadowienia konstrukcji stalowej.

Następnie na terenie budowy prowadzone będą prace wykończeniowe związane m.in. z montażem wyposażenia mostu (np. barierki, instalacje elektryczne i deszczowe na moście) oraz ułożeniem ostatniej warstwy ścieralnej. Po wykonaniu automatyki i sterowani mostu planowane jest rozpoczęcie prób i odbiorów mostu zwodzonego.

Dopiero po oddaniu do użytku nowego mostu, wykonawca robót ma rozpocząć rozbiórkę starego mostu pontonowego z infrastrukturą drogową oraz przebudowę pozostałego po nim nabrzeża rzeki.

Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie ma zapewnić bezpieczne i sprawne połączenie Wyspy Sobieszewskiej ze stałym lądem. W rejonie mostu mają powstać dojazdy oraz przebudowane dwa skrzyżowania wraz z układem drogowym. Most ma mieć 173 metry długości a czas otwierania obu przęseł ma trwać dwie minuty. Jego budowa ma kosztować ok. 58 mln zł, z czego 28 mln zł pochodzi z budżetu państwa, a reszta z kasy miejskiej.

Budowa jest jednym z priorytetów inwestycyjnych Gdańska na lata 2014-2020. Od 1973 r. na Wyspę Sobieszewską prowadzi most pontonowy, który utrudnia ruch nie tylko kierowcom, ale również stanowi dużą przeszkodę dla żeglarzy. Na przeprawie, która często jest zamykana (głównie z powodu podwyższonego lub obniżonego poziomu wody), obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz. (PAP)

autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Dorota Skrobisz