Źródło: PAP

Import węgla z obwodu kaliningradzkiego przez rosyjsko-polskie przejście kolejowe w Braniewie w tym roku będzie rekordowy. Do Polski ma wjechać do końca roku według prognoz ok. 2,75 mln ton - podał PAP Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.