Najnowsze stacje Lotosu, które zostały otwarte w grudniu zlokalizowane są w Pruszkowie, Sandomierzu, Piotrkowie Trybunalskim, Praszce (woj. opolskie) oraz w samym Opolu.

Nowa stacja w Pruszkowie została otwarta 23 grudnia. Jest ona położona przy drodze wojewódzkiej nr 718. To siedemdziesiąty trzeci obiekt działający w sieci Lotosu w województwie mazowieckim.

28 grudnia do sieci dołączyły kolejne dwie stacje. Pierwsza z nich to stacja uruchomiona w Sandomierzu, przy drodze krajowej nr 77, będąca jedenastą stacją paliwową sieci Lotos w województwie świętokrzyskim. Drugim obiektem otwartym 28 grudnia jest stacja położona u zbiegu dróg krajowych nr 42 i 45 w miejscowości Praszka na Opolszczyźnie. Nowa stacja jest położona pomiędzy Kluczborkiem, Wieluniem i Krzepicami.

Z kolei 29 grudnia w sieci Lotos otwarto stację w Opolu. Tym samym w województwie opolskim działają 22 obiekty pod logo Lotosu.

30 grudnia uruchomiono nową stację w Piotrkowie Trybunalskim. Zlokalizowana jest przy drodze ekspresowej S74.

Obecnie wśród 490 stacji Lotosu 185 to obiekty franczyzowe. Pozostałych 305 to stacje należące do koncernu, w tym 20 to Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradach i drogach ekspresowych.

Strategia rozwoju Grupy Lotos do roku 2022 zakłada zwiększenie sieci stacji paliw do 550 obiektów.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski