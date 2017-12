Turcja: Erdogan 5 stycznia złoży wizytę we Francji

Źródło: PAP

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił w sobotę, że 5 stycznia uda się do Francji, by z tamtejszymi władzami omówić relacje dwustronne. Będzie to pierwsza wizyta tureckiego przywódcy nad Sekwaną od udaremnionego puczu w lipcu 2016 roku.