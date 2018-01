Urząd Miasta poinformował, że na wtorek Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) zapowiedziała ogłoszenie przetargu na rozbudowę ul. Szerokiej, jednej z głównych i najczęściej uczęszczanych arterii na Głównym Mieście. Szef DRMG Włodzimierz Bartosiewicz powiedział, że rozbudowa ulicy Szerokiej zostanie podzielona na dwie części. Pierwszy etap obejmujący fragment od Targu Drzewnego do ul. Grobla II na odcinku ok. 315 metrów ma zakończyć się do października 2018 roku. Termin składania ofert wyznaczono na 18 stycznia.

Jak informuje Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych gdańskiego urzędu miasta, remont kolejnego odcinka ul. Szerokiej planowany jest na 2019 rok.

W tym roku na odcinku ul. Szerokiej planowane jest wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników i zatok parkingowych oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej. Przy układaniu nowej nawierzchni ulicy i chodników ma być wykorzystana kostka kamienna. Na Szerokiej mają pojawić się nowe, stylizowane latarnie, ławki i stojaki rowerowe oraz nowo posadzone drzewa i donice z zielenią.

Ulica Szeroka będzie kolejną w Śródmieściu Gdańska, po skwerze Świętopełka i ulicy Św. Ducha, która przejdzie metamorfozę. W tym roku planowana jest też modernizacja jezdni i chodników na ulicy Przędzalniczej i Złotników a na ul. Tartacznej, remont chodników. Prace mają zakończyć się w lipcu.

W ubiegłym roku odnowione zostały ulice: św. Ducha, Powalna, Mostek i Wygon. Miasto wydało na ten cel 4 mln złotych. W ramach Programu modernizacji chodników w 2017 r. zakończono prace związane z modernizacją ulic: Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Łagiewniki i Straganiarska. W 2016 r. przebudowano ul. Stągiewną na północnym cyplu Wyspy Spichrzów oraz ul. Chmielną, Motławską i Pożarniczą. W ramach inwestycji o wartości ponad 7 mln zł nie tylko wymieniono nawierzchnię, ale również przebudowano infrastrukturę sanitarną, wodociągową i kanalizacji deszczowej.

W 2016 r. zrewitalizowano skwer Świętopełka położony w kwartale ulic: Szeroka - Grobla II - Świętojańska – Szklary. Dzięki temu w zabytkowej części Gdańska powstało kolejne miejsce wypoczynku i spotkań. Wydano na to ponad 1,5 mln zł. (PAP)

Autor: Bożena Leszczyńska