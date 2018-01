Premier, który był w niedzielę gościem TVP Info powiedział, że głównym celem rządu w 2018 r. będzie "zapewnienie bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin". "Dbałość o to, żeby było jak najwięcej dobrze płatnych miejsc pracy, czyli bezpieczeństwo wewnętrzne zarówno gospodarcze finansowe, ale i to fizyczne, rzeczywiste bezpieczeństwo dla naszych obywateli" - mówił szef rządu.

Zaznaczył, że chodzi także o bezpieczeństwo zewnętrzne związane z położeniem geograficznym Polski, z bezpieczeństwem granic, a także z "bezpieczeństwem wobec rożnych pomysłów i inicjatyw, które wokół nas Unia Europejska, czy inni nasi sąsiedzi proponują".

"Mamy wiele usprawnień w zamyśle, ale jednym zdaniem tak bym ujął nasze główne cele, priorytety na ten rok" - dodał szef rządu.

Pytany o najważniejsze wyzwania dla rządu Morawiecki wskazał na służbę zdrowia. Jak mówił, okres zaniedbań z poprzednich 25 lat doprowadził do tego, że obecnie mamy do czynienia z protestami lekarzy czy niedoborem personelu medycznego. "Mamy też system służby zdrowia dalece niedoskonały, który trzeba poprawiać, spojrzeć na niego troszkę inaczej" - powiedział premier.

"Nie tylko odkrywanie nowych lądów, ale też spojrzenie na znane sprawy z innej perspektywy, to jest coś, co chcemy zrobić ze służbą zdrowa. Nie może być na przykład tak, że jest leczenie na państwowym sprzęcie a środki idą do prywatnych kieszeni, czyli jest upaństwowienie kosztów a prywatyzacja zysków" - dodał premier. Zaznaczył, że wyzwaniem będzie też program Mieszkanie Plus, rolnictwo, handel międzynarodowy czy dalsze uszczelnianie systemu podatkowego.

