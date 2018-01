Według Kownackiego przeciwnicy polityki rządu nie mogą nic zarzucić pracy ministerstwa obrony, więc posuwają się do kłamstw. "To jest przykre, bo ja bym wolał rozmawiać z opozycją o merytorycznych aspektach naszej pracy, o tym, w jaki sposób można ewentualnie usprawnić proces dostawców uzbrojenia" - mówi wiceszef MON w wywiadzie dla "Naszego Dziennika".

"Jednak z tym wiąże się druga kwestia bardzo widoczna - lobbingu firm zachodnich, które za poprzedników być może miały u nas dużo silniejszą pozycję, być może też liczyły, że jak zmieni się władza, to będzie ona łagodniejsza lub mniej kompetentna. Tymczasem okazało się, że nieważne, czy to jest kontrakt na małą kwotę, czy na duże pieniądze, to my twardo licytujemy i doprowadzamy do obniżenia ceny zaproponowanej przez kontrahenta" - zaznaczył wiceminister.

Pytany o krytykę mediów dotyczącą kwoty 10,5 mld dolarów jaką Polska ma zapłacić za baterie Patriot, Kownacki powiedział, że MON tej kwoty nie akceptuje i będzie ona jeszcze negocjowana. Wiceminister mówił, że spodziewa się, że kwota ta będzie znacznie mniejsza.

Dodał także, że tak duże zainteresowanie mediów programem "Wisła" i jego krytyka wynikają z faktu, że jest to bardzo drogi program obronny, a to musi wzbudzać emocje. "Pamiętajmy też, że 10,5 mld zł dolarów to jest cena maksymalna, ustalana po to wysoko, aby nie trzeba było wracać ze sprawą patriotów do Kongresu" - zaznaczył wiceminister.

"Nie chcę zdradzać szczegółów negocjacji, ale wiemy gdzie są luki, w jakich obszarach można doprowadzić do obniżenia ceny. Jestem spokojny, że na koniec rozmów będę mógł powiedzieć, że wynegocjowałem jak najlepsze możliwe warunki. I system Patriot bardzo szybko trafi do Polski. Ta umowa ma w USA najwyższy priorytet dla władz i przemysłu, a polska armia chce mieć ten system za rozsądną cenę" - zaznaczył wiceszef MON.

Wiceminister zaznaczył również, że MON jest tak samo stanowczy przy wszystkich umowach, także tych o niższej wartości, a to - jak zauważył - nie może podobać się lobbystom, którzy otrzymują prowizje od firm sprzedających uzbrojenie. "Im zależy, aby Polska jak najwięcej płaciła dostawcom. Dla nich najlepiej by też było, aby zniknęła z rynku Polska Grupa Zbrojeniowa, aby nie było naszego przemysłu obronnego" - ocenił wiceminister.

Na uwagę, że trudno dziwić się lobbystom, którzy postępują tak, ponieważ Polska ma jeden z największych w Europie rynków zbrojeniowych, gdzie można sporo zarobić, Kownacki zaznaczył,, że spowodowane jest to stopniowym zwiększaniem wydatków na armię do 2,5 proc PKB, do 2030 roku.

Według Kownackiego, będzie to ponad 300 mld zł. "To jest ogromny tort do podziału i dużą część tego tortu mogą zdobyć polskie przedsiębiorstwa, głównie należące do Skarbu Państwa, czyli z Polskiej Grupy Zbrojeniowej" - dodał wiceminister.

"Ale może być też tak, że zamiast PGZ te kontrakty przejmą zachodnie firmy. Dlatego zależy nam na umocnieniu potencjału PGZ, nie chcemy likwidacji przemysłu zbrojeniowego. I dlatego jesteśmy atakowani, próbuje się nas ośmieszyć, skompromitować" - zaznaczył.

"Tak samo w przeszłości czyniono wobec ludzi, którzy walczyli ze złodziejską prywatyzacją, a teraz walczy się z ludźmi, którzy nie chcą dopuścić do likwidacji przemysłu obronnego. Taki scenariusz byłby też na rękę naszym wschodnim przeciwnikom, którzy chcieliby, aby Polska była w pełni uzależniona od importu broni, bo to by znacznie osłabiło nasz potencjał obronny" - podkreślił wiceminister obrony.(PAP)