W pierwszym dniu handlu w 2018 r. na większości parkietów w Europie czerwono, za to euro zwyżkuje do 1,2036 USD, poziomu ostatnio widzianego we wrześniu 2017.

Spadkom na giełdach w regionie we wtorek przewodzą spółki wydobywcze i motoryzacyjne. Dzięki drożejącej ropie zwyżkują aktywa spółek energetycznych.

Na plusie akcje m.in. Steinhoff International Holdings +22,6 proc., Vestas Wind +3,6 proc., Telenet Group +2,3 proc. i BT group +2,0 proc.

Zniżki u m.in. Ashtead Group -2,5 proc., Deutsche Lufthansa -2,3 proc., Clariant -2,0 proc. i Rio Tinto -2,0 proc.

Na rynku są już dane PMI z Chin. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym w tym kraju, wyniósł w grudniu 51,5 pkt. wobec 50,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 50,7 pkt.

Wkrótce zostaną opublikowane PMI-e w sektorze przemysłowym we Francji (9.50), Niemczech (9.55), strefie euro (10.00) oraz Wielkiej Brytanii (10.30). Będą to końcowe wyliczenia za XII 2017 r.

O 15.45 na rynku pojawi się PMI w przemyśle USA w XII.

Na rynku walutowym euro zwyżkuje o 0,2 proc. do 1,2036 USD. Japoński jen niemal bez zmian - 112,65 za dolara USA.

Kryptowaluta Bitcoin we wtorek po 13.424 USD, o 6,2 proc. niżej wobec notowań z 29.12.2017.

Na giełdach paliw wzrosty notowań ropy. Baryłka ropy West Texas Intermediate na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 60,62 USD, po zwyżce o 20 centów, czyli 0,3 proc. Brent na giełdzie ICE Futures Europe w Londynie drożeje o 26 centów, czyli 0,4 proc., do 67,13 USD za baryłkę.

Miedź na LME w Londynie drożeje o 0,2 proc. do 7.259 USD za tonę, po zniżce wcześniej o 0,5 proc.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.25

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3496,69 -0,21 -2,07 -0,87 DAX Niemcy 12841,90 -0,59 -2,04 -0,15 FTSE 100 W.Brytania 7679,90 -0,10 1,00 5,20 CAC 40 Francja 5301,67 -0,20 -1,57 -0,29 IBEX 35 Hiszpania 10087,50 0,43 -2,11 0,02 FTSE MIB Włochy 21895,17 0,19 -1,55 -0,95

