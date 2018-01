W praktyce oznacza to, że Chiny mogą dziś sprowadzać z Rosji 30 mln ton baryłek rocznie (ok. 600 tys. baryłek dziennie). Wcześniej przepustowość wynosiła ok. 15 mln ton baryłek rocznie – podaje chińska agencja informacyjna Xinhua. Obie nitki biegną równolegle obok siebie, łącząc miejscowości Mohe przy granicy oraz Daquing w północno-wschodniej prowincji Chin Heilongjiang.

Otwarcie drugiej nitki ropociągu, działającej w ramach systemu EPSO (Eastern Siberia–Pacific Ocean), ma pogłębić współpracę energetyczną pomiędzy Chinami a Rosją oraz ma służyć jako ważny element inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku („Inicjatywa Pasa i Szlaku”).

Pierwszą nitkę ropociągu pomiędzy Chinami a Rosją uruchomiono w 2011 roku. W połowie 2016 roku zaczęto prace nad drugą, równoległą nitką, zaś budowę długiego na 942 km odcinka ukończono 1 sierpnia 2017 roku. Wykonawcą obu ropociągów była chińska China National Petroleum Corp.

