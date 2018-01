"Zawieszenie na 3 miesiące funkcjonowania oddziału dziecięcego nastąpiło na wniosek zarządcy restrukturyzacyjnego szpitala skierowany do wojewody warmińsko-mazurskiego. Z końcem grudnia lekarzom pracującym w oddziale skończyły się kontrakty a w ogłoszonym konkursie nie wpłynęła wymagana liczba ofert"- podał PAP starosta Strażewicz.

Wyjaśnił, że nie było lekarza chętnego na objęcie stanowiska koordynatora oddziału pediatrycznego, a gdyby taka osoba podjęła pracę w giżyckim szpitalu to łatwiej byłoby budować zespół lekarzy-pediatrów.

Dodał, że rozmowy z lekarzami wciąż trwają i być może oddział pediatryczny uda się ponownie uruchomić.

Starosta podkreślił, że bolączką powiatowych szpitali jest brak kadry medycznej. Młodzi lekarze nie są zainteresowani podjęciem pracy a pracujący odchodzą na emerytury.

"Mimo iż szpitale powiatowe oferują wyższe wynagrodzenia niż szpitale w dużych ośrodkach, to nie znajdują się chętni do pracy. Potrzebne są systemowe rozwiązania, które by zachęciły lekarzy do pracy w powiatowych placówkach służby zdrowia"- ocenił.

Szpital w Giżycku jest drugim na Warmii i Mazurach, który zawiesił działalność oddziału pediatrycznego z powodu braku lekarzy. Do maja nie działa oddział dziecięcy szpitala w Morągu.

