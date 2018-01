Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Nowy Rok w TVP Info, że w roku 2018 priorytetem dla jego rządu będą inwestycje, które powinny być jedną z lokomotyw wzrostu gospodarczego.

"Tym +oczkiem w głowie+ ma być w tym roku program inwestycyjny Mieszkanie plus. To jest element, który może przyciągnąć do kraju Polaków i z Zachodu, i ze Wschodu. Trzeba pamiętać, że liczymy na powrót nie tylko Polaków z Londynu, ale również tych z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, czy nawet z dalekiej Rosji" - powiedział Szewczak.

"Teraz chodziłoby o to, żeby było to mieszkanie. Właśnie w takich dostępnych cenach czynszu. Tych 300 zł, czy 400 zł miesięcznie, bo wtedy można jakoś myśleć perspektywicznie o rozwoju rodziny" - dodał.

Zdaniem Szewczaka, rok 2018 będzie z pewnością okresem wielkich inwestycji samorządowych. "Z reguły włodarze miast, czy samorządów aktywizują się z inwestycjami w okresie przedwyborczym. Tego należy się spodziewać, bo już nie będą robić na złość rządowi, no bo wiedzą, że muszą tych wydatków dokonać" - powiedział poseł.

Szczewczak przypomniał, że premier Morawiecki potwierdził kontynuowanie pozytywnej tendencji gospodarczej z ubiegłego roku i zapowiedział kontynuowanie wzrostu gospodarczego i zwiększenie nakładów inwestycyjnych. "To nie tylko jest kwestia Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale również przebudowy linii kolejowych, to też tor wodny Świnoujście-Szczecin, to jest zapowiedź rozbudowy portu morskiego w Gdyni, to jest zapowiedź wzrostów nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę" - dodał.

Szewczak ocenił, że noworoczna deklaracja premiera zapowiadająca wzrost dochodów z VAT w tym roku o 30 mld zł jest historyczna. "To przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u dochody te wzrosły mniej więcej też o 30 mld zł. Czyli na pewno będziemy mieli rekord dochodów podatkowych z VAT, historyczny rekord. (...) Z tej perspektywy widać, że zaplanowane na ten rok dochody z VAT w wysokości 166 mld zł są całkiem realne" - powiedział.

Stwierdził, że konieczne jest kontynuowanie dalszego uszczelnienia systemu podatkowego i wprowadzenie pewnych programów wspierających emerytów i rencistów.

