"Obserwowane dziś umocnienie złotego przebiega bardzo szybko. Schodzimy przejściowo poniżej 4,17, tj. najniżej od sierpnia 2015 r. Ruch ten przypisujemy raczej czynnikom technicznym" - powiedział PAP Biznes Sutowicz.

"Jeżeli eurozłoty zakończy dzisiejszą sesję poniżej poziomu 4,1630, może to oznaczać, że optymizm co do złotego jest i będziemy schodzić niżej. Niemniej jednak, jestem ostrożny - zbyt dużo pozytywnych informacji jest już w cenach. W naszej ocenie poziom 4,16/EUR odzwierciedla dobrą, fundamentalną stronę, jednak nie do końca dobrze wyważa czynniki ryzyka, które wciąż są na horyzoncie" - dodał.

Zdaniem ekonomisty wsparciem dla krajowej waluty mógł być też wyższy od oczekiwań odczyt PMI dla Polski, który w grudniu wzrósł do 55,0 pkt. z 54,2 pkt. w listopadzie i wobec prognozy na poziomie 54,5 pkt. Wskazuje to na najsilniejszą od prawie trzech lat poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym.

LEKKIE SPADKI RENTOWNOŚCI NA POCZĄTKU ROKU

"W czwartek odbędzie się aukcja MF. 3-5 mld - nie powinno być żadnego problemu, żeby uplasować maksymalną podaż. Wyceny są atrakcyjne i popyt na nie się znajdzie. Wydaje nam się, że jest to dość mała podaż, która może nie wyczerpać całości popytu. To oznaczałoby, że rentowności na długim końcu mogą jeszcze zniżkować" - ocenił Sutowicz.

"Widzimy przestrzeń do niewielkiego spadku rentowności na początku tego roku, choć cały 2018 powinien być rokiem wzrostów rentowności" - dodał.

Ministerstwo Finansów na przetargu 4 stycznia zaoferuje do sprzedaży obligacje OK0720, WZ1122, PS0123, WS0428 i WZ0528 za 3-5 mld zł.