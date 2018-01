Obecnie terminal promowy w gdyńskim porcie znajduje się przy Nabrzeżu Helskim w sąsiedztwie terminali kontenerowych BCT i GCT. Korzysta z niego tylko Stena Line.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia poinformował na swojej stronie internetowej, że pod koniec 2017 roku „przekazano gdańskiej firmie Zwar-bud teren przy nabrzeżu Polskim, na którym w ciągu czterech miesięcy zostaną wyburzone cztery zdekapitalizowane stare budynki portowe oraz stacja transformatorowa”. Na tym terenie ma powstać nowy terminal, który ma umożliwić obsługę „znacznie większych - wchodzących na rynek żeglugowy - promów pasażerskich o długości do ok. 240 metrów". Terminal ma umożliwić operowanie kilku liniom promowym. Prace budowlane nowego obiektu mają się rozpocząć w II kwartale 2018 roku. Główny teren inwestycji ma powierzchnię ok. 7 ha.

W ramach inwestycji przebudowana ma zostać część Nabrzeży: Polskiego i Fińskiego. Mają powstać: nowoczesny budynek pasażerski, magazyn i place manewrowe. Inwestycja ma zagwarantowane dofinansowanie z funduszy unijnych. Szacunkowy koszt inwestycji brutto przekracza 200 mln zł.

Cytowany w komunikacie wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG), Grzegorz Dyrmo podkreślił, że budowa nowego terminala promowego ma „wielkie znaczenie” dla portu. Ocenił, że „dzięki takim inwestycjom Port Gdynia będzie zupełnie nowym portem". "Stwarzamy nowoczesne warunki do pracy nowym operatorom promowym, którzy na pewno trafią do naszego portu” - dodał.

Prezes ZMPG, Adam Meller w listopadzie powiedział PAP, że prowadzone są rozmowy „z kilkoma operatorami". "Chcielibyśmy, żeby oni również zainteresowali się portem Gdynia i wprowadzili swoje linie promowe" – tłumaczył. Zaznaczył, że operująca z Gdyni od ponad 20 lat Stena Line „na pewno będzie zainteresowana, żeby przejść na nowy terminal i korzystać z nowego obiektu".

Promy Stena Line łączą Gdynię z Karlskroną w południowej Szwecji; co roku z połączenia korzysta ponad pół miliona pasażerów. Na tej trasie kursują bliźniacze jednostki: "Stena Vision" i "Stena Spirit". Dwa pozostałe statki kursujące na tej linii są przeznaczone głównie do przewozu ładunków.

Terminal promowy w Gdyni zlokalizowany będzie na obszarze bezpośrednio sąsiadującym z obiektem Starego Dworca Morskiego, wpisanego do rejestru zabytków woj. pomorskiego. ZMPG informuje, że nowy terminal umożliwi obsługę transportu promowego w systemie dwupoziomowym na jednym stanowisku promowym oraz obsługę ruchu pasażerskiego. Ruch pasażerski obsługiwany będzie z galerii pasażerskiej łączącej budynek terminala ze stanowiskiem promowym.

Przed terminalem mają być place postojowe i perony do obsługi komunikacji publicznej dla pasażerów, w tym m.in.: miejsca postojowe dla taksówek, minibusów, autokarów i autobusów komunikacji miejskiej oraz dla dowozu prywatnego, m.in. parking Kiss&Ride.

Według pierwszych informacji ZMPG z początku 2013 r., terminal promowy miał być gotowy w połowie 2016 roku. Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika m.in. z przedłużających się procedur unijnych.

