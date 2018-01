Przychody LPP wzrosły o ok. 18% r: r do ok. 893 mln zł w grudniu



Warszawa, 02.01.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2017 r. przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 893 mln zł i były wyższe o ok. 18% w skali roku, podała spółka.

" Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w całym 2017 roku wyniosła 7 033 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 56% i była wyższa o 20 pkt proc. w stosunku do marży zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego, podano także.

Przychody ze sprzedaży internetowej w grudniu 2017 r. wyniosły ok. 61 mln zł i były wyższe o ok. 135% od sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2016 r. Narastająco w okresie styczeń – grudzień 2017 r. sprzedaż internetowa wyniosła ok. 365 mln zł i była wyższa o ok. 111% r/r.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec grudnia 2017 r. wyniosła ok. 1 001 tys. m2 i była większa o ok. 9% od powierzchni handlowej na koniec listopada ubiegłego roku, podsumowano.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży sięgnęły 6,02 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)