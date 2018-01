- Skonsolidowane przychody CCC za grudzień 2017 roku wyniosły 467,8 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 41,9 proc. - podała spółka w komunikacie. Łącznie w okresie styczeń-grudzień przychody wyniosły 4,193 mld zł, czyli były wyższe od osiągniętych w 2016 roku o 31,6 proc.

- Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży wyniosły w grudniu 2017 roku ok. 893 mln zł, co oznacza wzrost rdr o ok. 18 proc. - podała grupa w komunikacie. Wartość przychodów w całym 2017 roku wyniosła 7,033 mld zł, czyli więcej rdr o ok. 17 proc.

- Grupa Lotos miała na koniec 2017 roku 490 stacji paliw, a w ostatnich dniach grudnia sieć stacji Lotosu powiększyła się o 5 lokalizacji: w Pruszkowie, Sandomierzu, Piotrkowie Trybunalskim, Praszce i w Opolu - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

- Lokum Deweloper sprzedał w czwartym kwartale 2017 roku 401 lokale wobec 224 lokali rok wcześniej. W 2017 roku spółka sprzedała 1052 lokali i w 2018 roku planuje utrzymać sprzedaż na poziomie powyżej 1000 lokali - poinformowała spółka w komunikacie.

- Michał Rudnicki został nowym dyrektorem generalnym Orlen Lietuva, zastępując na stanowisku Ireneusza Fąfarę - poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym.

- Benefit Systems wycofał z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Calypso Fitness - podał Benefit Systems w komunikacie.

- Echo Investment za 44 mln euro sprzedało funduszowi Catalyst Capital biurowiec Nobilis zlokalizowany w Krakowie - poinformowało Echo Investment w komunikacie.

- Murapol nie wyklucza w przyszłości wzrostu zaangażowania w akcjonariat Polnordu, jeżeli spotka się to z pozytywnym odbiorem pozostałych akcjonariuszy i zarządu - poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, Michał Sapota, prezes Murapolu.

- Bytom miał w grudniu 2017 roku 23,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 17 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

- Lokum Deweloper oczekuje, że rozpozna w 2018 r. znacznie więcej mieszkań rdr - poinformował PAP Biznes prezes Bartosz Kuźniar. Spółka chce utrzymać ubiegłoroczny poziom sprzedaży, skupiając się na Wrocławiu i Krakowie, a plany związane z Warszawą odkłada w czasie. Prezes ocenił, że wyzwaniem dla spółki będzie sprostanie wysokiemu popytowi.

- Spółka deweloperska Archicom sprzedała w czwartym kwartale 2017 r. 437 mieszkań, czyli o 84 proc. więcej niż przed rokiem - podał deweloper w komunikacie. Łącznie w 2017 r. sprzedaż wyniosła 1431 lokali, co w porównaniu do wyników w 2016 r. (942 lokali), oznacza wzrost o 51,9 proc.

================================

================================