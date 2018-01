Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na luty na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 60,38 USD, po zwyżce o 1 centa.

Brent w dostawach na marzec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie tanieje o 3 centy do 66,54 USD za baryłkę.

Analitycy oceniają, że w ubiegłym tygodniu amerykańskie zapasy ropy spadły o 5 mln baryłek. W środę dane o zapasach poda Amerykański Instytut Paliw (API), a w czwartek oficjalny raport na ten temat zaprezentuje Departament Energii USA (DoE).

Tymczasem inwestorzy śledzą doniesienia z Iranu - protesty przeciwko bezrobociu, korupcji i podwyżkom cen podstawowych produktów spożywczych trwają tam od 28 grudnia. Z czasem demonstracje te nabrały charakteru antyrządowego.

Według najnowszych danych w demonstracjach zginęło co najmniej 21 osób. Od soboty do poniedziałku irańska policja aresztowała około 450 uczestników protestów.

Iran jest trzecim największym producentem ropy w OPEC, ale na razie zamieszki w tym kraju nie spowodowały zakłóceń w dostawach irańskiej ropy - wynika z danych dotyczących załadunku tankowców.

"Mamy potencjał do wzrostów cen ropy" - ocenia tymczasem Daniel Hynes, analityk Australia & New Zealand Banking Group Ltd. w Sydney.

"Jest mało prawdopodobne, że z powodu protestów w Iranie dojdzie do zakłóceń eksportu irańskiej ropy, ale cała ta sytuacja powoduje wśród inwestorów obawy o wzrost ryzyk geopolitycznych" - dodaje.

Tymczasem analitycy Moody's Investors Service oceniają, że w 2018 r. ropa może być wyceniana w przedziale 40-60 dolarów za baryłkę. Wskazują na rosnącą produkcję ropy z łupków w USA, spadające globalne zapasy ropy i wyłamywanie się producentów ropy z OPEC z przyjętych limitów dostaw surowca.

We wtorek ropa na NYMEX w Nowym Jorku staniała o 5 centów. W piątek surowiec w USA był wyceniany na zamknięciu handlu po 60,42 USD/b, najwyżej od czerwca 2015 r. (PAP Biznes)