Kontrola wykazała w spółce Boryszewa 29 mln zł zaległości VAT, prognozy odwołane



Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Boryszew zdecydował o odwołaniu prognozy wybranych pozycji wyników finansowych grupy, która zakładała, że zysk netto wzrośnie do 305,5 mln zł w 2017 roku wobec 191,3 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA zwiększy się r/r do 539,7 mln zł w porównaniu z 382,2 mln zł w 2016 r.

"Odwołanie prognozy nastąpiło w związku z planowanym ujęciem, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, ryzyk związanych z prowadzonym w spółce pośrednio zależnej ZM Silesia S.A. postępowaniem kontrolnym" - czytamy w komunikacie.

W osobnym komunikacie spółka podała, że w związku z toczącym się postępowaniem kontrolnym wobec spółki pośrednio zależnej ZM Silesia powzięła informację, że organ celno-skarbowy określił wstępnie kwotę zaległości podatkowych w VAT za poszczególne miesiące 2012 roku na około 29 mln zł.

"Zgodnie ze stanowiskiem organu celno-skarbowego ZM Silesia nie dochowała należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich dostawców, którzy jak się okazało nie odprowadzili do budżetu należnego podatku VAT. W konsekwencji ZM Silesia nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez nieuczciwych kontrahentów" - czytamy dalej.

Spółka ZM Silesia kwestionując ustalenia organu wniosła do tego protokołu stosowne zastrzeżenia i w postępowaniu podatkowym, w którym wydawane będą decyzje określające ostateczną kwotę zobowiązania podatkowego za 2012 roku, zamierza konsekwentnie bronić stanowiska o braku jakichkolwiek zaległości podatkowych za ten rok, podkreślono także.

Zarząd spółki zamierza ująć ryzyko z tym związane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych.

(ISBnews)