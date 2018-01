BZ WBK Leasing wraz z EBOR przeznaczy 50 mln euro na inwestycje proekologiczne



Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - BZ WBK Leasing dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przeznaczy 50 mln euro na finansowanie modernizacji polskich przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, zarządzania odpadami czy zasobami wody oraz inne projekty związane z ochroną środowiska naturalnego, poinformowała spółka.

"Środki zostaną przeznaczone na rozwój ekologicznych przedsięwzięć w ramach nowego programu - Polish Green Economy Financing Facility for Leasing (Poland GEFF Leasing). Wszystkie wsparte przez BZ WBK Leasing inwestycje będą musiały spełnić warunki Green Economy Transition (przejście na zieloną gospodarkę), określone przez EBOR. Środki będą przeznaczane m.in. na finansowanie nowych wózków widłowych, traktorów, kombajnów czy wtryskarek, które zastąpią starsze, mniej ekologiczne modele. Oferta leasingu w ramach programu dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorstw prywatnych" - czytamy w komunikacie.

Dzięki współpracy z BZ WBK Leasing EBOR znacząco poszerzy zasięg swoich działań, docierając do licznych klientów z sektora prywatnego, podano także.

"Cieszymy się, że możemy uruchomić kolejny projekt ekologiczny, szczególnie że robimy to we współpracy z BZ WBK Leasing, naszym wieloletnim partnerem. To nowe podejście, które pozwoli udostępnić fundusze na rozwój firm w zakresie inwestycji przyczyniających się do poprawy kondycji środowiska naturalnego. W ten sposób EBOR chce przyczyniać się do wspierania działań na rzecz równowagi ekologicznej w Polsce" - powiedział Director & Head of Insurance and Financial Services w EBOR Noel Edison, cytowany w materiale.

"Dla BZ WBK Leasing ta współpraca jest niezmiernie ważna z dwóch powodów. Cieszymy się, mogąc uczestniczyć w modernizacji polskiej gospodarki i dopasowywaniu jej do światowych standardów ekologicznych. Jednocześnie, program pozwala nam realizować oczekiwania naszych klientów, coraz częściej zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięć proekologicznych" - dodał wiceprezes BZ WBK Leasing Tomasz Jąder.

Tym bardziej, że dostępne dane i analizy wskazują, że trendy proekologiczne mają coraz większy wpływ na gospodarkę.

"Według badań Instytutu Gallupa, aż 94% konsumentów deklaruje, że chętniej korzystają z produktów i usług firm dbających o środowisko. To sprawia, że nawet przedsiębiorcy, którzy sami nie są wrażliwi na kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, dostrzegają, jaką moc może mieć postawa proekologiczna. Dziś to nie tylko idea czy moda, ale element długofalowej strategii biznesowej. Polacy ten trend już rozumieją. Ekologia jest przyszłością niemal każdej branży. Cieszę się, że w tym zakresie to właśnie nasza spółka jest pionierem na polskim rynku usług leasingowych" - skomentował Jąder.

Projekt nie jest pierwszym, który EBOR realizuje wspólnie z BZ WBK Leasing. W 2015 roku bank przeznaczył 50 mln euro na zapewnienie finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, z czego przynajmniej 70% środków dedykowanych było na finansowanie rozwoju inwestycji energii zrównoważonej. Wszystkie środki zostały wykorzystane przez polskich przedsiębiorców, przypomniano.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)