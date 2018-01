"Przed nami rok zapowiadanych wielkich inwestycji, które mają być motorem dla rozwoju gospodarczego. Dla ich powodzenia kluczowa będzie dostępność odpowiednich kadr. Dlatego to czynniki związane z rynkiem pracy mogą odpowiadać w 2018 roku za podtrzymanie wzrostu PKB przekraczającego 4 proc. Poza dużym popytem na pracowników spodziewamy się również dalszych spadków bezrobocia, które jednak będą wolniejsze niż w ostatnich latach. Mimo to zakładamy, że w 2018 roku ujrzymy wyniki poniżej 6 proc., a przy tym we wszystkich województwach stopa rejestrowanego bezrobocia będzie już jednocyfrowa" - napisali eksperci Work Service SA.

Utrzymujące się niskie bezrobocie przełoży się na rosnącą dynamikę płac.

"Już w ostatnim kwartale 2017 roku dynamika płac przyspieszyła i należy spodziewać się kontynuacji tego trendu. Firmy coraz częściej muszą walczyć z rotacją pracowniczą, a także chcąc przyciągać nowych kandydatów są zmuszone do poprawy warunków zatrudnienia. Dlatego, w nadchodzących 12 miesiącach można oczekiwać przyspieszenia wzrostu średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w granicach 6-7 proc. rdr., a w niektórych branżach i specjalizacjach nawet na poziomach dwucyfrowych" - napisali eksperci.

