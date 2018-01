Rok 2017 był rokiem przełomowym dla transakcji kryptowalutowych. Największym wygranym okazał się Ripple, a także mniej znane kryptowaluty, takie jak NEM, Ardour i Dash. W rankingu znalazły się nie tylko krytowaluty, ale i tokeny na blockchainie ethereum. Przedstawiony ranking opiera się na porównaniu rocznych, na danych z 1 stycznia 2018 r., dostarczonych przez CoinMarketcap.

Na piedestale wirtualnych walut znalazł się ripple ze wzrostem 36 000 proc., a eskalacja ta w dużej mierze miała miejsce pod koniec roku. To czyni z niej drugą co do wielkości kryptowalutę na rynku. Ripple to zaprojektowany dla banków i instytucji finansowych system rozliczeń, oparty na tokenach, których podaż jest kontrolowana przez twórców systemu. Umożliwia on interakcję bez centralnego ośrodka kontroli i pośredników. Wzrost wartości ripple’a spowodowały m.in. doniesienia o tym, że wirtualne tokeny ripple mają zostać dodane do oferty platformy Coinbase. Z kolei banki w Japonii i Korei Południowej pracują nad przeprowadzaniem płatności za pomocą właśnie tej kryptowaluty.

Ethereum, platforma oparta na technologii blockchain, która obecnie zajmuje trzecie miejsce wśród najwięcej wartych kryptowalut, znalazła się na szóstym miejscu w rankingu dynamiki wzrostu.

Udział bitcoina w wartym 628 miliardów dolarów świecie kryptowalut to obecnie ok. mniej niż 38 proc. rynku, czyli najmniej w historii. Bitcoin znalazł się dopiero na 14 miejscu w rankingu kryptowalut, które zyskały najwięcej na wartości.

>>> Czytaj też: Blockchain. To może być jeszcze większa rewolucja niż internet