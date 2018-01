Rafalska była w środę na konferencji prasowej pytana o kwestię pobytu w Polsce pracowników z Korei Płn.

Poinformowała, że od 5 sierpnia 2017 r. nie zostało wydane przez wojewodów żadne zezwolenie na pracę dla obywateli Korei Płn. "Od 1 sierpnia 2017 r. wojewodowie uchylili 74 wcześniej wydanych zezwoleń" - podkreśliła Rafalska.

Z kolei wiceminister resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed powiedział, że MSZ nie wydaje już wiz dla obywateli Korei w związku z chęcią podjęcia przez nich pracy w Polsce. "Mamy problem z tymi osobami, które wykonywały pracę wcześniej. Szacujemy, że ich jest ok. 400. Ale sukcesywnie poprzez działania administracyjne odbieramy zezwolenia, żeby te osoby w naszym kraju już nie pracowały" - mówił. Dodał, że poprzez te działania Polska chce pokazać, że stosuje się do rezolucji ONZ ws. Korei, jak również z państwami, które zdecydowały o wspieraniu ograniczeń zatrudnienia pracowników z tego kraju.

W grudniu Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednogłośnie rezolucję nakładającą kolejne sankcje na Pjongjang; tym razem są one wymierzone głównie w dostawy ropy naftowej dla reżimu, mają też ograniczyć zatrudnianie północnokoreańskich pracowników za granicą. Rada nakłada kolejne już ograniczenia na Koreę Płn. w związku z jej programem rozwoju broni nuklearnej i balistycznej. Sankcje są odpowiedzią na test międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), który Korea Północna przeprowadziła 28 listopada.

„New York Times” zamieścił w ostatnich dniach artykuł o północnych Koreańczykach zatrudnianych w Polsce. Dziennik zauważa, że Polska „jest jednym z niewielu krajów, które wciąż przyjmują północnokoreańskich robotników mimo obiekcji Waszyngtonu”.

Koreański Instytut Zjednoczenia Narodowego w Seulu szacuje, że za granicą pracuje obecnie nawet 147 tys. północnych Koreańczyków. Podobno władze Korei Północnej zabierają od 30 do 80 proc. ich zarobków, co – zdaniem większości ekspertów - daje przychód w wysokości od 200 do 500 milionów USD rocznie – odnotowuje „NYT”.

