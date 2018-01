Jujubee: Gra Realpolitiks trafiła do łącznie ok. 50 tys. graczy w 2017 r.



Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Jujubee szacuje, że gra strategiczna "Realpolitiks" (w tym "Realpolitiks Mobile") trafiła w 2017 roku do ok. 50 tys. graczy, podała spółka. Z kolei dodatek do gry ukaże się 15 marca.

"Emitent, w porozumieniu z wydawcą 1C Publishing EU, ustalił także globalną datę premiery pierwszego płatnego dodatku do gry. Dodatek ukaże się na komputerach osobistych (PC, Mac, Linux) w dniu 15 marca 2018. Jego cena została ustalona na 7.99 USD i odpowiednio 6.99 EUR. Emitent rozpoczął w zeszłym roku prace nad grą 'Realpolitiks 2'" - czytamy w komunikacie.

Jujubee S.A. to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let's Create! Pottery, Jelly Defense) - Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.

