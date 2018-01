Jak przekazał w środowej informacji Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, na taki całoroczny wynik wpłynął m.in.

znaczący wzrost w segmencie ruchu czarterowego, gdzie obsłużono łącznie blisko 1,5 mln podróżnych, czyli o 380 tys. więcej (wzrost o 35 proc.) w porównaniu z rokiem 2016.

W ruchu regularnym do i z Pyrzowic podróżowało ponad 2,4 mln pasażerów - o prawie 300 tys. więcej w porównaniu z dwunastoma miesiącami 2016 r (wzrost o 14 proc.). Ogółem statki powietrzne startowały i lądowały w Pyrzowicach w 2017 r. 34 tys. 725 razy. To liczba o 3 tys. 731 operacji lotniczych (o 12 proc.) większa niż rok wcześniej.

„Z perspektywy rozwoju ruchu pasażerskiego w Katowice Airport rok 2017. był wyjątkowy. Odnotowaliśmy znakomite, najlepsze w historii wyniki we wszystkich segmentach ruchu, co jest efektem naszej konsekwentnej, realizowanej od lat strategii współpracy z liniami lotniczymi i touroperatorami” - ocenił prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

Zaznaczył, że w ruchu czarterowym Katowice umocniły się na pierwszym miejscu wśród polskich portów regionalnych i wykonały duży krok zbliżający GTL do osiągnięcia jednego ze strategicznych celów - objęcia pozycji krajowego lidera w obsłudze ruchu wakacyjnego. Równolegle rozwijał się tam ruch regularny, m.in. w minionym roku linie lotnicze uruchomiły z Pyrzowic 12 nowych tras rozkładowych.

„W tym roku spodziewamy się utrzymania stabilnego i solidnego tempa wzrostu ruchu pasażerskiego. Już teraz wiemy o dziewięciu nowych trasach regularnych, które wystartują w 2018 r., a to nie koniec nowości. Jednym z czynników wzrostu będzie rozwój bazy Wizz Air. Linia umieści w Pyrzowicach na cały rok siódmy samolot, a w okresie od czerwca do września ósmą maszynę” - przypomniał Tomasik.

„Prognozujemy także, że więcej pasażerów w porównaniu z 2017 r. obsłużą PLL LOT, Lufthansa, Ryanair oraz Transavia. W segmencie czarterów spodziewamy się poszerzania oferty wylotów o nowe kierunki, szczególnie w szczycie sezonu oraz o wzrost częstotliwości lotów na najpopularniejszych trasach” - dodał prezes GTL.

Tegoroczna siatka połączeń regularnych i czarterowych z Pyrzowic w szczycie sezonu ma obejmować ponad 120 tras. Dostępnych będzie m.in. dziewięć nowych tras regularnych (rejsy do Aten, Memmingen, Porto, Lwowa i Charkowa oraz sezonowe połączenia do Podgoricy, Faro i Malagi uruchomi Wizz Air, a Lufthansa otworzy całoroczną trasę do Monachium).

Spodziewając się w tym roku kolejnego kilkusettysięcznego wzrostu, władze Katowice Airport kontynuują trwający od ponad 10 lat proces inwestycyjny. Po zakończeniu w grudniu ub. roku prac nad nową drogą kołowania i oświetleniem nawigacyjnym, na lotnisku nadal trwa rozbudowa płyty postojowej cargo na zachód; w toku są też prace związane z przygotowaniem całkowitej modernizacji i rozbudowy centralnego terminalu pasażerskiego B (prace mają ruszyć w sezonie zimowym 2019-2020).

W przyszłym roku rozpocznie się natomiast rozbudowa na zachód parkingu nr 1, przed terminalami pasażerskimi - powstanie tam ponad 600 miejsc postojowych. Trwają równoległe prace nad uzbrojeniem w system ILS CAT I zachodniego, pomocniczego podejścia do drogi startowej. Na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w południowo-wschodniej części portu budowana jest nowa wieża kontroli. Spółka Chopin Airport Development buduje hotel Moxy należący do sieci Marriott.

W perspektywie 20 lat lotnisko Katowice prognozowało niedawno obsługę 7,4 mln pasażerów rocznie.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Dorota Skrobisz