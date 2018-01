Przypomniał, że "w nowym roku do rozdysponowania mieliśmy 381 mln zł". Zwrócił uwagę, że była to już ostatnia odsłona programu, dlatego zainteresowanie było ogromne.

Podkreślił, że "pełną obsługą wniosków o dofinansowanie wkładu własnego zajmują się banki kredytujące". To one poinformują swoich klientów, jaki jest status wniosku oraz czy przyznano dofinansowanie" – podsumował.

Zgodnie z komunikatem Bank przyjmie wszystkie wnioski, które zostały złożone jeszcze w środę. Od czwartku BGK nie będzie przyjmował nowych wniosków. Program Mieszkanie dla Młodych zgodnie z ustawą kończy się w 2018 r. Wstrzymanie przyjmowania wniosków oznacza koniec programu MdM.

Jak wynika z danych BGK, opublikowanych w listopadzie 2017 r., w 2014 r. z programu MdM wykorzystano 34 proc. dofinansowania (207 mln zł), w 2015 r. - 84 proc. (520,7 mln zł), w 2016 r. - 96 proc. (701 mln zł), a w 2017 roku - 99 proc. (740 mln zł).

Program Mieszkanie dla Młodych uruchomiono w 2014 r. Początkowo cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem i w efekcie część pieniędzy przeznaczona na dopłaty w ramach kredytu mieszkaniowego przepadała. We wrześniu 2015 r. weszła w życie nowelizacja, która wprowadziła szereg zmian w ustawie o MdM.

Kluczową zmianą w ustawie było umożliwienie kupna mieszkania w ramach MdM na rynku wtórnym. Wcześniej dofinansowanie obejmowało jedynie nowe mieszkania. Nowelizacja wprowadziła także możliwość skorzystania z MdM dla członków spółdzielni. Nowela dała także możliwość zakupu z MdM lokalu, który powstał w wyniku adaptacji np. strychu.

Nowela wprowadziła większe dopłaty dla rodzin wielodzietnych oraz większą powierzchnię mieszkaniową, od której byłaby liczona dopłata do wkładu własnego w przypadku osób i rodzin z co najmniej trójką dzieci. Te i inne zmiany przyczyniły się do wzrostu popularności MdM.

W styczniu 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że nie zamierza przedłużać programu - zgodnie z zapisami ustawy będzie realizowany do końca 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

