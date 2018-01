"W nowym roku do rozdysponowania mieliśmy 381 mln zł. To już ostatnia odsłona programu, dlatego zainteresowanie było ogromne. Do 3 stycznia wpłynęło do nas 12,7 tysięcy wniosków. Środki zostały zarezerwowane w ciągu dwóch dni, ponieważ wnioskodawcy byli dobrze przygotowani i wcześniej skompletowali dokumenty. Pełną obsługą wniosków o dofinansowanie wkładu własnego zajmują się banki kredytujące. To one poinformują swoich klientów, jaki jest status wniosku oraz czy przyznano dofinansowanie" - powiedział zastępca dyrektora departamentu usług agencyjnych w BGK Przemysław Osuch, cytowany w komunikacie.



Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, realizowany jest przez BGK we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi.



Wcześniej BGK informowało, że wnioski będzie można składać od 2 stycznia do 30 września 2018 r.



Program MdM ruszył w 2014 r. W ciągu czterech lat BGK przyznał na dofinansowania do wkładów własnych kupującym mieszkania łączną kwotę 2,5 mld zł.



