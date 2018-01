"Znam PESA od lat, w ostatnim czasie przygotowałem z zespołem program restrukturyzacji firmy. To przedsiębiorstwo z dużym potencjałem, doświadczeniem i kompetencjami w realizacji innowacyjnych projektów, które odniosło w ostatnich kilkunastu latach imponujące sukces. Teraz, gdy nadszedł trudniejszy czas potrzebny jest wspólny wysiłek zarządu i pracowników, ale także instytucji finansowych i inwestorów, by zapewnić dalszy rozwój firmy. Jestem przekonany, że PESA będzie odnosić kolejne sukcesy" - powiedział Sędzikowski, cytowany w komunikacie.



Celem wprowadzanych zmian kadrowych jest wzmocnienie zarządu w kontekście realizowanych w firmie procesów pozyskania inwestora oraz restrukturyzacji, podkreślono w materiale.



"Swoje funkcje pełnić będą nadal dotychczasowi członkowie zarządu: dyrektor marketingu Sławomir Piątek, dyrektor produkcji Sebastian Kamecki oraz dyrektor badań i rozwoju Arkadiusz Sobkowiak" - czytamy dalej.



PESA Bydgoszcz to największy polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.