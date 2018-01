Inwestorów cieszy, że giełdy w USA nie zwalniają tempa w nowym roku, a w środę ustanowiły kolejne rekordy. Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,46 proc. do 24.937,67 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,64 proc. do 2.713,06 pkt. Indeks ten przekroczył poziom 2.700 pkt. po raz pierwszy w historii. Nasdaq Comp. poszedł w górę o 0,84 proc. do 7.065,53 pkt.

W czwartek z kolei azjatyckie wskaźniki giełdowe wzrosły do nowych rekordów. Indeks tokijskiej giełdy Nikkei 225 zyskał na zakończenie sesji - po trzydniowej noworocznej przerwie - aż 3,26 proc. - najwięcej od 2016 r. i zakończył czwartek na poziomie 23.506,33 pkt. - najwyżej od ponad 25 lat.

Opublikowane w ubiegłym tygodniu wskaźniki PMI dla sektora przemysłowego w krajach Europy, USA i Azji, wskazują, że globalna ekspansja gospodarcza, która wspierała nastroje na rynkach akcji na świecie w 2017 r., również na starcie nowego roku ma duży wpływ na nastroje inwestorów.

W czwartek na rynku pojawią się PMI-e dla sektora usług m.in. we Francji (9.50), Niemczech (9.55), strefie euro (10.00), Wielkiej Brytanii (10.30) i USA (15.45).

Mocne dane PMI w usługach podali już Chińczycy - PMI wyniósł w grudniu 53,9 pkt. wobec 51,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podały Caixin i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 51,8 pkt. Wskaźnik PMI composite wyniósł zaś 53,0 pkt. wobec 51,6 pkt. poprzednio.

W trakcie czwartkowego handlu, poza PMI-ami, pojawi się jeszcze informacja z amerykańskiego rynku pracy - Challengera - o 13.30, ADP - o 14.15, a o 14.30 o liczbie nowych bezrobotnych w USA zarejestrowanych w tygodniu zakończonym 30 grudnia.

O 19.30 podczas konferencji w Filadelfii głos zabierze prezes Fed z St. Louis - James Bullard.

W czwartek w Europie zyskuje 18 z 19 sektorów ze Stoxx 600. Na plusach kursy akcji 499 spółek, 84 w dół.

Akcje Steinhoff International w górę o 22,9 proc., TGS NOPEC zwyżkuje o 4,4 proc., Fiat Chrysler na plusie o 3,3 proc., a Subsea rośnie o 2,6 proc.

Na minusach m.in. Remy Cointreau -2,9 proc., Marks & Spences Group -1,9 proc., British Land -1,3 proc., a Next w dół o 1,0 proc.

Kurs euro rośnie o 0,07 proc. do 1,2024 USD.

Ropa Brent na ICE drożeje o 0,5 proc. do 68,2 USD za baryłkę.

Miedź na LME w Londynie zyskuje 1,1 proc. do 7.226,00 USD za tonę.

Tymczasem pierwsze w tym roku spotkanie przedstawicieli amerykańskiego Kongresu i Białego Domu w sprawie zatwierdzenia budżetu rządu federalnego na rok budżetowy 2018, rozpoczęty już 1 października 2017 roku, nie przyniosło porozumienia w kluczowych kwestiach.

Zorganizowane w środę czasu miejscowego (w czwartek czasu polskiego) w biurze przewodniczącego Izby Reprezentantów Paula Ryana spotkanie czterech przywódców obu partii reprezentowanych w Kongresie z Mickiem Mulvaneyem, dyrektorem ds. budżetowych Białego Domu, "było konstruktywne". Jednak zebranie to nie doprowadziło do kompromisu w podstawowych kwestii dotyczących budżetu państwa.

Przed Bożym Narodzeniem obie izby Kongresu po raz trzeci w ubiegłym roku przedłużyły prowizorium budżetowe, w oparciu o które rząd federalny działa od października ub. roku, zapewniając sobie płynność finansową do 19 stycznia 2018.

Dzięki przedłużeniu prowizorium Republikanie, którzy mają większość w obu izbach parlamentu, uniknęli kompromitacji, jaką byłoby zawieszenie działalności rządu i tym samym odesłanie przed świętami do domów bez wypłaty setek tysięcy pracowników federalnych.

Jeśli do 19 stycznia obie strony nie osiągną porozumienia w kluczowych kwestiach, rząd federalny stanie się niewypłacalny i będzie musiał zawiesić swoją działalność - poprzednim razem miało to miejsce w 2013 roku.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.25

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3533,30 0,67 -0,48 -1,20 DAX Niemcy 13081,29 0,79 0,09 0,17 FTSE 100 W.Brytania 7684,08 0,17 0,83 4,70 CAC 40 Francja 5369,59 0,72 0,01 -0,37 IBEX 35 Hiszpania 10167,80 0,51 0,03 -0,40 FTSE MIB Włochy 22085,97 0,83 -0,52 -1,23

(PAP Biznes)